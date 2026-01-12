Polémica en un country por un operativo para relocalizar carpinchos

Asociaciones protectoras de animales denunciaron este lunes un operativo en el country Nordelta, de la provincia de Buenos Aires, para relocalizar carpinchos y se instalaron en el ingreso para evitar el traslado. Las agrupaciones denunciaron la presencia de efectivos policiales y de la Dirección de Flora y Fauna bonaerense, que llegó con jaulas trampa para desalojar a los carpinchos. Los proteccionistas señalaron que el traslado fue dispuesto por un fallo judicial, pero advirtieron que viola una cautelar que prohíbe trasladar a estos animales. Según trascendió, se trata de una prueba piloto que busca relocalizar al menos 12 carpinchos hacia una futura reserva privada que funcionará en la zona norte de la provincia. Una vecina del barrio y ambientalista contó a la prensa que “van a seleccionar a 30 carpinchos, que no pueden ser hembras preñadas o hembras que estén amamantando”. Otro vecino explicó que se trata de un plan piloto y dijo que “hay una reserva natural en San Fernando que está a cargo de 15 personas que quieren repoblar el Delta con flora y fauna silvestre natural y es allí donde quieren trasladar a los carpinchos”. Señaló, además, que los animales están en riesgo de ser atropellados por automóviles dentro del country.