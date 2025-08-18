Polémica en Mar del Plata: denuncian abandono de delfines y lobos marinos en un acuario que está cerrado hace meses

Una denuncia por presunto abandono de animales sacude a Mar del Plata. Imágenes y testimonios que se viralizaron en las últimas horas alertan sobre el estado de delfines y lobos marinos que permanecen en el predio del ex Aquarium, cerrado al público desde hace cinco meses. El presidente de Fauna Argentina Juan Lorenzani en diálogo con el equipo de Ramos Generales en Radio Nacional dio detalles del tema.

"Hace dos meses enviamos una carta a Fauna Provincia pidiendo que nos expliquen dónde fueron a parar los animales del aquarium. Y no hemos recibido contestación. Esta no es la primera vez que ocurre, con ciertos funcionarios y hemos denunciado convivencia entra autoridades provinciales, municipales y los centros de explotación de animales. Esto es un negocio", mencionó.

El entrevistado dijo que las imágenes "hablan por si solas" y que allí se ve que los animales "no están bien cuidados". "El color verde es por las microalgas y porque las piletas no tienen circulación de agua. El mismo biólogo dijo eso y ocurre cuando hay suciedad. No deben tener lugar donde llevarlos", agregó.