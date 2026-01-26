Polémica en Francia por trenes “sin niños”: prohíben el ingreso a menores de 12 años

La compañía ferroviaria francesa TGV se vio envuelta en una polémica en los últimos días luego de presentar un vagón exclusivo de primera clase que prohíbe el ingreso de menores de 12 años. El anuncio generó críticas de sectores que consideraron la medida “discriminatoria” para las familias que viajan con niños.

Alejo Schapire, periodista argentino radicado en Francia y corresponsal de Radio Francia Internacional, dialogó con el equipo de Ramos generales y señaló que la medida ha generado un debate intenso en el país europeo sobre los límites de políticas de exclusión en servicios públicos, la convivencia intergeneracional y la necesidad de equilibrar confort con accesibilidad en el transporte nacional.

"Es un tema sensible en un momento donde hay una crisis demográfica", señaló.

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF, por sus siglas en francés), que opera el servicio bajo la marca TGV Inoui en Francia y en rutas hacia Alemania y Luxemburgo, explicó que la nueva categoría está orientada a “viajeros frecuentes, en particular de negocios, que buscan mayor comodidad”.

Las autoridades ferroviarias defienden la iniciativa argumentando que responde a la demanda de pasajeros que buscan viajes más tranquilos, especialmente en categorías de servicios premium, pero críticos sostienen que esta solución segmenta aún más a los usuarios y plantea cuestiones éticas sobre el acceso a servicios básicos sin discriminación por edad.