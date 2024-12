Podría ser declarada nula la sesión del Senado en la que se expulsó a Edgardo Kueider

Un detalle institucional podría generar que se anule la sesión del Senado en la que fue expulsado Edgardo Kueider. Tiene que ver con el rol de la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villaruel. Cuando comenzó, el presidente Javier Milei se encontraba de viaje rumbo a Italia. Por esto, como indica el manual, Villaruel tendría que haber quedado a cargo del Poder Ejecutivo. El periodista y director de El Parlamentario José Di Mauro se refirió a la validez de la misma y explicó los motivos por los que se debería anular.

"La presidenta del Senado no podía estar presidiendo mientras estaba ejerciendo el Poder Ejecutivo. Y esto por más que no se hubiera hecho el traspado oficialmente. Un jurista importante me dijo que es una irregularidad grave pero que en los hechos no va a pasar nada", dijo. "Esto lo establece la división de poderes en sí, la Constitución", agregó.

Además el periodista habló respecto a la expulsión de Edgardo Kueider, y mencionó qué debería ocurrir con su caso: "Se está utilizando el elemento in fraganti, que eso figura en la Constitución. Acá es lo que está sucediendo. La sesión de ayer se encaminaba a una suma 0, ninguno iba a obtener los dos tercios".