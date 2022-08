“Poder ser visibilizades como seres humanos”

En #NuestrosSures habló la Dra. Valeria Sardi, sobre el conversatorio virtual ‘Repensar el Lenguaje en la Universidad’, en el que disertó junto a la lic. Eva Ramallo. “Es un espacio de conversación y de discusión en torno al lenguaje inclusivo, pero también para repensar su uso en los ámbitos universitarios, y problematizar desde el punto de vista epistemológico qué es el lenguaje inclusivo y qué es lo que viene a proponer en términos de lenguaje, pero también en términos identitario” señaló Sardi.

La profesora y doctora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata explicó que fundamentalmente las resistencias y los prejuicios que hay respecto al uso del lenguaje inclusivo están más vinculados con que viene a visibilizar a las identidades no binarias en el discurso y que todavía hay muchas personas que no pueden aceptar esa posibilidad. “Lo impensable para esas personas es que hay múltiples identidades sexo-genéricas. No solamente nos podemos identificar dentro de la matriz binaria, femenino masculino o varones y mujeres, sino que hay personas que se autoperciben dentro de otras identidades que rompen y discuten justamente ese binarismo de género”.

Valeria Sardi, planteó que es importante pensarlo en términos identitarios, es decir en que lo que no nombramos, no existe, puesto que si el lenguaje no nos nombra, podríamos decir que nos invisibiliza. “Como plantea la teóriquequeer norteamericana Judith Butler: si no estamos visibilizades en el lenguaje, no existimos como humanos. No estamos reconocides como humanos, entonces me parece que esto es fundamental plantearlo. No es una cuestión ni de moda, ni tampoco se trata de imponer el uso del lenguaje inclusivo, sino como hablantes cuando decidimos usar el lenguaje inclusivo, lo que estamos construyendo es una imagen discursiva, donde en nuestro discurso queremos incluir a todas las identidades sexo genéricas”.

El conversatorio organizado por integrantes del Programa de Géneros y Diversidades de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral sede San Julián, se llevó a cabo en el día 22 de agosto, bajo modalidad virtual, en el horario de 17:00 a 19:00-. Fue una actividad gratuita y destinada a estudiantes, docentes y no docentes de la universidad.

Inka von Linden, Área de Géneros Radio Nacional Río Turbio.