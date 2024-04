Pobreza aumenta na cidade de Buenos Aires

A pobreza atingiu fortemente a Cidade de Buenos Aires (CABA) no quarto trimestre de 2023. Ela avançou 8 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

De acordo com dados publicados pela Direção Geral de Estatística e Censo, 30,1% das pessoas que vivem na CABA são pobres (928.000), em comparação com 22,1% no mesmo período de 2022 (680.000).

Dentro do grupo de domicílios e pessoas que vivem na pobreza, os que vivem em extrema pobreza (indigência) também aumentaram, representando 35,5% dos domicílios e 40,5% das pessoas com privação de renda.

Alguns grupos são mais afetados pela pobreza do que outros. Esses são os lares chefiados por mulheres (onde a incidência de pobreza é de 26,0%, em comparação com 22,6% com um chefe do sexo masculino), por uma pessoa desempregada (2,6 vezes maior do que a incidência para o total) ou por um trabalhador doméstico (55,8%).

A incidência da queda nos salários e no emprego afeta particularmente a classe média.

Por outra parte, a Pesquisa Nacional de Pessoas em Situação de Rua (ReNaCalle) identificou o número de cidadãos da CABA que vivem nas ruas. O número excede em muito os dados oficiais publicados pelo governo da cidade e pelo último Censo Nacional.

A pesquisa identificou mais de 8 mil pessoas vivendo nas ruas na Capital Federal argentina e, desse total, mais de 11% são crianças.

