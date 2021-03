Pobre empate en Parque Patricios

Huracán y Lanús igualaron sin goles, en un partido parejo y disputado de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Ambos equipos quedaron en deuda por su actuación.

Tanto el ‘globo’ como el ‘granate’ carecieron de ideas en ataque. El equipo de Parque Patricios fue el que tuvo mayor tiempo la pelota, sin embargo, su falta de profundidad y volumen ofensivo le jugaron en contra.

Lanús se dedicó a esperar en su campo, pero le faltó mayor explosión para hacer daño con contragolpes. Su poca ambición, no hicieron más que facilitarle las cosas a la defensa de Huracán.

Huracán apostó a la presión alta y a evitar que Lanús jugara. Lo consiguió en buena parte del partido. Pero la tenencia no le garantizó jugadas de gol, porque no supo qué hacer con la pelota. Con Yacob dedicado a tareas de contención, la creación recayó en Cristaldo y Rolón. Pero ni uno ni otro fueron efectivamente armadores de juego. Huracan no prospero en la zona de tres cuartos, porque no dispuso de laterales que desdoblaran para ir hasta el fondo y ejecutar algún centro.

Con este panorama, el partido no tuvo otro final que no sea el empate en cero, en un resultado que no ayuda a Huracán a salir de los últimos lugares ni a Lanús para acercarse a los primeros lugares de esta Copa de la Liga Profesional.

Huracán: Sebastián Meza; Raúl Lozano, José Moya, Lucas Merolla y Walter Pérez; Claudio Yacob y Esteban Rolón; Sebastián Francisco Ramírez, Franco Cristaldo y Nicolás Silva; Diego Mendoza. DT: Israel Damonte.

Lanús: Lautaro Morales; Pablo Aranda, Nicolás Thaller, Alexis Pérez y Alexandro Bernabei; Tomás Belmonte, Facundo Pérez, Facundo Quignon y Lautaro Acosta; José Sand y Nicolás Orsini. DT: Luis Zubeldía.

Cambios en el segundo tiempo : 11m, Nicolás Briasco por Silva (H); 22m, Matías Esquivel por Facundo Pérez; y Pedro De La Vega por Orsini (L); 26m, Nicolás Morgantini por Aranda (L); 27m, Santiago Hezze por Rolón; y Juan Garro por Mendoza (H); 40m, José López por Belmonte (L); 41m, Cristian Nuñez por Ramírez; y Ezequiel Bonifacio por Lozano (H).

Amonestados: Lozano (H). Aranda y Morgantini (L).

Árbitro: Andrés Merlos.