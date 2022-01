"Planteamos un aumento de por lo menos el 15% sobre el básico de enero"

Insuficiente. Así plantea el Sindicato de Judiciales Tucumanos Agremiados el pago de un bono extraordinario de $10 mil, por parte del Gobierno provincial. “Desde el 2020 que el Gobierno de la provincia no ha otorgado mejoras salariales para ningún estatal, no se actualizó el sueldo básico. En el 2021 el Gobierno ha dispuesto una recomposición del 30% pagado en dos cuotas, 15% en marzo y 15% en agosto. Cuando se tenía que abonar la cláusula de revisión el Gobierno de la provincia decidió cancelar esa cláusula y otorgar el pago de un bono en negro por única vez de tres cuotas: $15 mil en octubre, $15 mil en noviembre y $10 mil en diciembre. Con eso congeló el sueldo básico de todos los trabajadores desde agosto hasta abril quizás, cuando se realicen las paritarias para el resto de los estatales. En ese sentido, planteamos a la Corte que se nos otorgue una mejora salarial, lo planteamos en diciembre y lo reiteramos en enero. En los próximos días vamos a tener una audiencia con los vocales que están a cargo de la feria a los fines de pedir que atiendan nuestro planteo porque el Poder Judicial no tiene convenio colectivo de trabajo, por lo que no tenemos paritarias convencionales. Solo tenemos diálogo salarial que se insta en función de los planteos de nuestros sindicatos. Queremos una mejora salarial de por lo menos el 15% respecto al básico de enero”, planteó Omar Maldonado, titular del Sindicato de Judiciales Tucumanos Agremiados.

DESCARGAR