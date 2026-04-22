Planetas, satélites y estaciones espaciales. ¿Cómo identificar objetos en el cielo?

Jorge Coghlan, Director del Complejo Astronómico CODE de la Costanera de Santa Fe habló con el equipo de 100% Nora y reveló algunos detalles que se deberían tener en cuenta a la hora de mirar para arriba.

Explicó que hay elementos que viajan a 28 mil kilómetros por hora y son muy fácil de identificar, como algunos satélites, o el Telescopio Hubble y las estaciones espaciales de China y la Internacional.

El astrónomo alertó que se deben elegir lugares descampados o alejados de las grandes ciudades para evitar la contaminación lumínica y contó que se pueden observar a simple viste casi todos los planetas del sistema solar a excepción de los planetas Urano y Neptuno que sólo pueden ser vistos con un telescópio.