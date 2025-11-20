Planetario de Buenos Aires: programación, actividades y propuestas para grandes y chicos

Diego Hernández, periodista especializado en astronomía, quien trabaja en el Planetario Galileo Galilei de Caba dando funciones y clases de observación del cielo y dirige la revista de divulgación científica que edita esa institución Si Muove, visitó Radio Nacional. Como divulgador de todo lo que sucede en el Planetario, habló de estos temas y de todas las propuestas de ese lugar emblemático de Buenos Aires.

"Hay de todo en el Planetario, hay muchas actividades para chicos y grandes, hay cursos, hay una revista. Tenemos el planetario itinerante para quienes no pueden llegar, hay un planetario inclusivo, para personas ciegas o sordas. Trabajamos para mejorar nuestro contenido para personas con discapacidad", contó.

Hérnandez habló sobre las misiones al planeta Marte en Radio Nacional: "Sería el más visitable, porque es un planeta relativamente parecido a la tierra, pero está muy lejos. Aún no existe la tecnología para llevar seres humanos y traerlos vivos y sanos de vuelta".