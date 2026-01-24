Pizzeros argentinos brillaron en el Mundial de la Pizza en Italia

Los pizzeros argentinos Damián Mármol y Ezequiel Ortigoza, dueños de Pizzería Furore (Buenos Aires), obtuvieron destacados resultados en el campeonato internacional Pizza Senza Frontiere 2026, realizado en la ciudad de Rimini, Italia.

Mármol se consagró subcampeón del mundo en la categoría Pizza Napoletana, mientras que Ezequiel Ortigoza obtuvo el segundo puesto en Freestyle y el tercer puesto en velocidad, disciplinas que evalúan técnica, destreza y creatividad.

El campeonato fue organizado por la revista Ristorazione Italiana junto a Italian Exhibition Group, y contó con la participación de más de 600 pizzeros provenientes de más de 45 países.

Los participantes compitieron en 14 categorías distintas, desde las versiones clásicas y napolitanas hasta pizza romana en sartén, pizza de pala, pizza frita, pizzas dulces y pruebas de habilidad y estilo libre.

La competencia se desarrolló en un área especialmente equipada con 16 estaciones profesionales, incluyendo hornos a leña, y fue evaluada por un jurado internacional compuesto por más de 45 jueces especializados.