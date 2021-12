Piú notizie

Inflazione novembre, +2,5 per cento su mese

L'inflazione a novembre in Argentina è stata del +2,5 per cento, in discesa di un punto rispetto al +3,5 per cento segnato sia a settembre che ad ottobre. Si tratta del minor incremento su mese registrato nel 2021 insieme a quello di agosto e pur rappresentando un calo significativo non si tratta di un rallentamento sufficiente a incidere in modo determinante nel raffronto su anno, che si attesta al +51,2 per cento, e a quello relativo al 2021, che accumula un +45,4 per cento.

A registrare a novembre incrementi oltre la media sono le voci del paniere relative a turismo e ristorazione, con un +5,0 per cento, e abbigliamento e calzature, con un +4,1 per cento. Le voci con minor incremento sono invece quelle relative ad educazione e comunicazione, entrambe con un +0,8 per cento. Nella presentazione della legge di Bilancio in Parlamento il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha fissato al +33 per cento il target di inflazione per il 2022.

Il ministro di Economia conferma gli obiettivi della legge di Bilancio 2022

Crescita del Pil del 4 per cento, deficit primario al 3,3 per cento e inflazione al 33 per cento nel 2022. Questi alcuni dei principali numeri del progetto di Legge di Bilancio che il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha illustrato e difeso lunedì di fronte ai membri della commissione Bilancio della Camera dei deputati. Si è trattato di un intervento atteso in quanto il progetto era stato presentato a settembre con una serie di proiezioni che, alla luce di quanto occorso nei mesi seguenti, potrebbero richiedere degli aggiornamenti. Se rispetto a settembre sono infatti migliorati i numeri relativi a crescita del Pil e riduzione del deficit nell'anno in corso, sono peggiorati invece quelli relativi all'inflazione, che attualmente continua ad attestarsi attorno al 50 per cento. "E' un obiettivo centrale del governo attaccare il problema delll'inflazione", ha affermato Guzman, confermando che la meta è quella di portare l'indice dei prezzi al 33 per cento entro il 2022

"Questo progetto dà continuità all'obiettivo del governo nazionale di propiziare la ripresa da quella che è stata una doppia crisi economica iniziata nel 2018 e sanitaria iniziata nel 2020", ha affermato Guzman davanti alla commissione Bilancio della Camera. "Oggi l'Argentina sta vivendo un processo di forte crescita che ci aspettiamo arrivi al +10 per cento del Pil quest'anno", ha aggiunto il ministro, sottolineando che parallelamente il governo è riuscito a ridurre il deficit primario dal 6,4 per cento del Pil nel 2020 al 3,5 per cento nel 2021. Il titolare dell'Economia stima inoltre un incremento degli investimenti del 30 per cento con un effetto virtuoso in termini di incremento della capacità di offerta del mercato per sostenere la ripresa nel tempo. La legge di Bilancio per il 2022 ha quindi concluso Guzman, punta a raggiungere cinque obiettivi: "l'inclusione sociale, il dinamismo produttivo, la stabilità macroeconomica, il federalismo e la sovranità"

Expo 2020: Messi visita il padiglione degli Emirati Arabi Uniti

La stella del calcio argentino Lionel Messi, giocatore del Paris Saint-Germain e ambasciatore internazionale per Expo 2020 Dubai, ha visitato il padiglione degli Emirati Arabi Uniti nel sito dell'evento internazionale. Lo hanno riferito i media emiratini, affermando che Messi è apparso mentre terminava la sua visita al padiglione e percorreva i corridoi di Expo 2020. Il fuoriclasse argentino è stato scelto come ambasciatore internazionale per Expo 2020 Dubai per sostenere gli obiettivi dell’esposizione internazionale per un futuro migliore

Imprenditori russi in missione a Buenos Aires

Una delegazione di funzionari ed imprenditori russi di alto livello guidata dal direttore del Fondo sovrano di investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev, si è recata in Argentina con l'obiettivo di studiare la possibilità di investimenti nel Paese. Nel corso del soggiorno argentino, Dmitriev ha incontrato il presidente Alberto Fernandez e i ministri dell'Economia, Martin Guzman, e dello Sviluppo produttivo, Matias Kulfas. Hanno preso parte alla missione autorità della banca russa Sovcombank e rappresentanti di 38 imprese di diversi settori, dal finanziario, all'estrattivo, all'industriale. Tra queste le compagnie Quiwi Plc e Rtp Global (finanza); Solway e Aterra Capital (miniere); Russian Railways e Transmashholding (ferrovie); Severstal (siderurgica).

Omaggio a Piazzolla in Albania

L’Istituto italiano di cultura di Tirana conclude la programmazione del 2021 con un omaggio al grande musicista, icona assoluta nel panorama musicale internazionale: il composito argentino Astor Piazzolla (1921- 1992). L’appuntamento – un concerto del gruppo italiano “I Solisti Romani” – si è svolto il 13 dicembre, nella nuovissima e appena riaperta Sala Concerti del Teatro Nazionale Opera e Balletto il 14 a Pristina, presso il Centro Culturale Kino Armata. Grande spazio allora per le commistioni di tango e jazz di Piazzolla, che i puristi definirono “l’assassino del tango”, ma che in realtà rese la mausica argentina famosa e interpretata in tutto il mondo.