Cristian “Pity” Álvarez fue condenado este viernes a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, conocido como “El Gringo”, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 consideró acreditada su responsabilidad en el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y dispuso que cumpla la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La sentencia puso fin a un proceso judicial que estuvo demorado durante años debido a la situación de salud mental del músico. En el tramo final del debate, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados siguió las audiencias de manera virtual desde una clínica psiquiátrica de Castelar, donde permanece internado desde hace 49 días.

Una de las particularidades de la jornada fue que Álvarez decidió no escuchar el veredicto. La audiencia comenzó con más de una hora de retraso y, en un primer momento, el cantante manifestó que no tenía interés en conectarse.

En la sala estuvieron presentes su hermana, Silvina Álvarez Congiú; su tío, el sacerdote César Scicchitano, conocido como el “cura rockero”, y algunos integrantes de su banda.

Las últimas palabras de Pity Álvarez antes de la condena

Después de las réplicas de la querella, la Fiscalía y la defensa, el músico finalmente se incorporó a la audiencia mediante una conexión virtual para pronunciar sus últimas palabras ante los jueces.

Durante su intervención, cuestionó la exposición del fiscal Sandro Abraldes. “Me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal”, expresó.

También recordó que durante el proceso había brindado una declaración extensa con la intención de explicar las circunstancias personales que atravesaba al momento del hecho.

En ese sentido, sostuvo que había intentado transmitirles a los magistrados “lo que se siente estar acorralado y una vida marginal”. Finalmente, dejó la resolución en manos del tribunal.

Qué resolvió la Justicia sobre el cumplimiento de la pena

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 determinaron que Pity Álvarez deberá cumplir los 12 años de prisión bajo arresto domiciliario.

La decisión se conoció en una jornada que concentró la atención pública por el desenlace de una causa que comenzó en 2018 y que tuvo sucesivas postergaciones vinculadas con las condiciones de salud del acusado.

Por el momento, los fundamentos completos del fallo no fueron difundidos. Se conocerán en una instancia posterior y permitirán conocer los argumentos jurídicos que llevaron a los magistrados a dictar la condena y establecer esa modalidad de cumplimiento.