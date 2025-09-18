Pitín Zalazar, la voz que acompaña a los bailarines del país

El cantor salteño Pitín Salazar conversó con Norberto Passera y recordó su historia con Las Voces de Orán, desde los primeros ensayos en los años 70 hasta la grabación de 18 discos junto a figuras como el Chango Nieto. Compartió anécdotas sobre el origen del nombre del grupo, la chacarera Cara y Mula y la zamba Mi taleñita, que se transformó en un clásico del folklore argentino. Habló también de la importancia de la danza como motor de identidad y destacó el trabajo de los profesores y ballets del país en la contención de jóvenes y adultos. Actualmente, se presenta en festivales de danza, donde es reconocido como “el cantor de los bailarines”. Anunció su participación en el Cosquinazo de la Danza, el 12 de octubre, junto a miles de bailarines de toda la Argentina.



