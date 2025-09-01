Pintó Bodegón: celebración de clásicos de la gastronomía porteña

Más de 70 bodegones de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerán del 1 al 7 de septiembre platos de la gastronomía porteña a precio promocional en una nueva edición de Pintó Bodegón.

Organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad a través de BA Capital Gastronómica y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), incluye descuentos del 30% en el ticket final y menúes promocionales que incluyen plato principal, bebida y postre en más de 70 bodegones de todos los barrios.

Se podrá conocer los locales adheridos en el mapa virtual de Pintó Bodegón (https://bit.ly/pintobodegon2025), donde se detalla también la promoción o descuento que ofrecen.

“Los bodegones son el recuerdo de esos sabores y esos aromas que están en nuestra memoria muy vinculados con lo afectivo; también se asocian con esa comida abundante, a veces para compartir, y sus mozos, ese oficio tan noble, siempre con la mejor recomendación”, expresó el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi.

“Esta es una semana que tenemos que aprovechar para ir a comer a un bodegón porteño para ayudar a estos establecimientos gastronómicos que generan trabajo en todos los barrios, y además conservan esa identidad de la que nos sentimos tan orgullosos”, concluyó.

Los bodegones son un emblema de la cultura y de la gastronomía porteña: Con recetas que fusionan las tradiciones españolas, italianas y criollas, sus platos abundantes y caseros reflejan la historia e identidad de la Ciudad.

En su menú, suelen destacarse las pastas caseras, las milanesas, una buena picada o también carnes a las brasas, acompañado con vino tinto o vermut. En cuanto a los postres, los clásicos de bodegón suelen ser el flan, el budín de pan o el vigilante.

Con el paso de los años, los bodegones no solo siguen teniendo vigencia, sino que además han surgido “neobodegones”, que retoman los sabores y la estética clásica, pero incorporan, al mismo tiempo, una mirada contemporánea en su presentación y propuesta gastronómica.

Bodegones participantes: