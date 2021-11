Pineda: "no entiendo el rédito de político de dejar sin jugar a chicos"

El secretario de deportes de la municipalidad de Santo Tomé Mauricio Pineda, se refirió a la pandemia y la merma en la práctica de deportes para cumplir con el confinamiento establecido en los DNU, estuvo en comunicación constante con la comisión de emergencias por coronavirus para organizar los protocolos "el resto del deporte no vimos que haya pasado algún problema", comentó acerca de los contagios.

Con las flexibilizaciones recientes se reactivaron todos los deportes al cien por ciento "es una alegría"dijo, pero lamentó expresando su descontento con algunas cuestiones, a pesar de la comunicación con la Liga de Fútbol de Santo Tomé, el presidente había dado por entendido de que no se harían torneos por lo cual la secretaría organizó uno que fue un éxito, al día siguiente el referente de la Liga pide que se suspenda, "esto fue hace un mes, y todos esos chicos de sub jejenes, sub 11, sub 13 no jugaron ningún partido" enfatizó Pineda.

Desde el municipio se propone apoyar al deporte con una mirada inclusiva con las escuelitas de atletismo, entre otras opciones deportivas y el impulso desde lo económico para clubes, con el subsidio de nación, Club Sarmiento inauguró su nueva cancha de fútbol 5 construida gracias al subsidio del Programa Nacional "Clubes en Obra" del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, gestionado por el Intendente Municipal Mariano Garay, quien también aportó a la obra desde la gestión municipal. Además, Sarmiento recibirá una segunda ayuda económica para hacer otro playón deportivo en el futuro cercano. Asimismo, Club Social Deportivo y Náutico recibirá también una ayuda económica del mismo programa para la finalización de dos nuevas canchas de tenis en el predio que tienen sobre la costa del Río Uruguay.

El atletismo es una de las disciplinas más antiguas del deporte y fomenta la destreza física, la salud y el compañerismo. La gestión actual sigue llevando adelante una política de deportes inclusiva y multidisciplinaria, a través de la Secretaría de Deportes que lideran Mauricio Pineda y Maia Andrade.

Las escuelitas deportivas son dos, una funciona en el CIC1 de lunes a miércoles y la otra en Atalaya, martes y jueves, "esto lo queremos multiplicar, que sea todos los días en los dos lugares" contó Pineda.

