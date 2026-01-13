Pinamar: una camioneta y dos UTV chocaron en La Frontera y un nene de ocho años está grave

Un grave accidente vial en la localidad balnearia de Pinamar mantiene en alerta a familiares y a la comunidad sanitaria, luego de que un nene de 8 años resultara gravemente herido tras un choque entre una camioneta y un vehículo todoterreno (UTV) en la zona de La Frontera. El menor continúa internado en terapia intensiva y los médicos programaron una nueva intervención quirúrgica ante la complejidad de las lesiones sufridas.

Francisco Montes, secretario de Gobierno de Pinamar, dialogó con Ramos generales y detalló que el accidente se produjo cuando el UTV en el que viajaba el niño —junto con dos adultos y otras dos nenas— colisionó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok blanca, en un sector de médanos donde la visibilidad estaba reducida. Montes destacó que el menor ingresó al hospital de la ciudad con una hemorragia abdominal y una lesión en el hígado, lo que motivó una primera cirugía de urgencia y la decisión de programar una segunda intervención en las próximas horas.

En ese marco, detalló las acciones de prevención y control que realizan desde el municipio para evitar este tipo de maniobras.

"Es muy difícil el control del Estado cuando la propia gente se mete a un lugar donde no hay reglas de tránsito y te puede aparecer un vehículo desde cualquier lado y a cualquier velocidad", dijo.

El municipio difundió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las familias y pidió a la población máxima precaución al circular, además de respeto por las indicaciones del personal de seguridad, especialmente en zonas de médanos y alto tránsito durante la temporada estival.