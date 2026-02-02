Pinamar: la Justicia prohibió el uso de camionetas 4x4, UTV y cuatriciclos en "La Frontera"

La Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió detener de manera inmediata todas las actividades motorizadas en el sector conocido como "La Frontera", en Pinamar, luego del episodio que sufrió Bastián Jerez, el niño de ocho años que permanece internado.

Federico González, licenciado en Accidentología y Prevención Vial, dialogó al respecto con el equipo de Ramos generales y señaló que la decisión abarca carreras, picadas, pruebas de destreza y cualquier evento recreativo con vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos y motos, considerando que el área representa un riesgo constante y especialmente grave para menores y familias que frecuentan el lugar.