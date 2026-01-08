"Pinamar está hermosa, transitamos este primer mes del año con bastante trabajo"

Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el presidente de la Cámara de Turismo de la ciudad de la Costa Atlántica, sobre el inicio de la temporada y las propuestas que ofrece Pinamar a las y los veraneantes.

Alfredo Baldini señaló que “la ciudad está con mucha gente, con estadías más cortitas y reservas de último momento”.

“Transitamos este primer mes del año con bastante trabajo, la ciudad está hermosa”, dijo, "tenemos expectativas de que mucha gente venga, el clima es muy bueno y hay para todos los bolsillos".

Respecto a la ocupación hotelera, explicó que “viene bien aunque la temporada no explota y transitando día a día con bastantes turistas”.

Por otro lado, Baldini se refirió al desborde del sistema cloacal que afectó a la ciudad en el inicio de la temporada.

Explicó que “es un tema que viene de muchos años, que está en crisis por la duplicación de su población estable sobre todo tras la pandemia", pero aclaró que el problema “está resuelto” y se trabaja en la ampliación del sistema.