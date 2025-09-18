Piloteando Pájaros visitó Fulgor con Cecilia Elía y presentó su nuevo single

En una emisión cargada de música en vivo y anécdotas, Daniela y Juan, integrantes de Piloteando Pájaros, visitaron Fulgor, el programa conducido por Cecilia Elía en Nacional Rock.

Con cinco años de trayectoria y un camino marcado por la autogestión, la banda repasó sus orígenes —desde ensayos en lavaderos y salas improvisadas hasta la decisión de consolidarse durante la pandemia— y celebró su presente con dos fechas en vivo: el 20 de septiembre en el Galpón Cultural Mercedes Sosa y el 4 de octubre en el Club Ituzaingó.

Además, presentaron “Que Nunca Se Me Pegue”, su nuevo single, una canción que incorpora vientos y habla con ironía sobre “los amigos del campeón” y lo superficial de ciertos vínculos. “Hacemos todo a pulmón, pero con la convicción de seguir adelante y de darle siempre un guiño al rock nacional”, destacaron durante la charla.

La visita culminó con un set acústico que incluyó temas propios y la esencia cruda de la banda, confirmando por qué Piloteando Pájaros ya es parte del sonido de la programación de Nacional Rock.