Pilar Lonzieme: “Creo en la capacidad humana de descubrir nuevos mundos”

En Amnesia por Nacional Rock 93.7, Pilar Lonzieme —conocida en redes como @lachicadelespacio — dialogó con Pablo Valente, Manuel Campimaier y Damián Zárate sobre fenómenos astronómicos, ovnis y la fascinación humana por lo desconocido.
La periodista destacó la visita del cometa interestelar Atlas 3, que viaja desde hace millones de años y será fotografiado próximamente cerca de Marte. “Es un lujo poder observar objetos tan antiguos”, afirmó. También repasó la historia de Plutón y su paso a la categoría de planeta enano, además de subrayar que la exploración espacial responde tanto a la curiosidad como a la necesidad de supervivencia de la humanidad.
“Yo no creo en la astrología, pero sí en la ciencia y en la capacidad humana de descubrir nuevos mundos”, señaló.
