Piden suspensión inmediata del sistema de estacionamiento medido en Capital

Durante la mañana de hoy, el Legislador Gerardo Huesen (FR) presentó una Carta Documento direccionada a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán solicitando información sobre el Sistema de Estacionamiento Medido, con el objetivo de conocer las cuestiones contractuales para así poder “articular las defensas necesarias de los intereses de los tucumanos del Este provincial”, sostuvo el Legislador. La misiva que objeta el sistema de Estacionamiento Medido se funda en el “malestar general que este sistema ha ocasionado en los ciudadanos del interior de la provincia, ya que, por cuestiones laborales, de salud y/o educación requieren trasladarse diariamente hacia San Miguel de Tucumán, constituyéndose el centro neurálgico de la provincia, agravándose su situación económica con esta medida”. En la misma línea presentó un pedido en la Defensoría del Pueblo, donde formuló la denuncia contra el Sistema, pidiendo la intervención del Defensor del Pueblo, requiriendo que este solicite de manera urgente una medida cautelar para que suspenda la aplicación y funcionamiento del sistema por considerar que la “Verosimilitud del derecho” y el “Peligro en la Demora, están debidamente acreditado, siendo vuestra responsabilidad determinarlos ante la autoridad judicial, sin embargo, es menester recordarle que acreditado solo uno de estos extremos, la cautelar es viable”, dice la nota presentada. Además, la nota dice que “afecta no solo económicamente a los ciudadanos que habitan en el Este de la provincia, sino también, constituye una medida discriminatoria en tanto afecta el uso y goce del espacio público a ciudadanos, que por cuestiones económicas no están en condiciones de afrontar un pago para el uso de un espacio que es de todos, pero que solo pueden gozar de su uso, los que están en condiciones de abonar el canon correspondiente, quedando los ciudadanos del interior, librados a la suerte de conseguir un lugar a muchísimas cuadras de su destino; configurándose así, condiciones sociales de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, máxime cuando se trata del espacio público, del centro neurálgico, no solo de los negocios, sino de múltiples actividades, que ciudadanos del Este brindan con su trabajo en la capital, como así también de actividades y servicios que solo se brindan en la capital”. A su vez, los concejales de Banda del Rio Salí y Alderetes, Ana Boloña y Roberto Díaz, respectivamente, presentaron un Proyecto de Repudio para exponer “el más enérgico repudio a la medida tomada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán consistente en la implementación del denominado “Estacionamiento Medido SMT”, incrementando de manera excesiva los costos de traslado para los habitantes del interior, que deben concurrir a la ciudad”. En conferencia de prensa, el Legislador dijo que “el sistema planteado por la municipalidad deja entrever la apatía ante las necesidades de las personas del interior que deben llegarse a la ciudad para realizar diferentes trámites. El disparador de mi accionar responde a los planteos que escucho en mi caminar por el este provincial”, expuso el Legislador. Y agregó que las acciones que está impulsando para que modifiquen y adecuen el sistema para los habitantes del interior, es el inicio de es una serie de medidas que llevará adelante para terminar con las asimetrías y postergaciones que sufre el interior con respecto a la capital.

