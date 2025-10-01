Piden racionalidad a los políticos de Estados Unidos ante el cierre del Gobierno

Adalberto Agozino, analista internacional, consideró que los políticos estadounidenses deben abandonar "sus políticas o principios" cuando las urgencias de la gente están a flor de piel".

En una entrevista con el programa Viva la Pepa, se refirió a las discrepancias entre republicanos y demócratas que hicieron que este miércoles no se aprobara el Presupuesto Nacional, con lo cual el Gobierno tuvo que cerrar dependencias.

Agozino explicó que "los mecanismos de Estados Unidos son muy distintos. En Argentina, el Presidente presenta el presupuesto y si no lo aprueban puede prorrogar el presupuesto del año anterior. En EEUU cesa el presupuesto anterior el 1 de octubre y en este caso no le dieron prórroga".

"Como no se llegó a un acuerdo, entró en el cierre del gobierno americano lo que significa que el gobierno no puede gastar ni pagar sueldos de los empleados públicos, no puede mover plata. Y ahí se divide entre empleados esenciales y no esenciales, los esenciales son los médicos, la policía, etcétera"

"Es muy grave lo que ocurre. Por supuesto esto va a tener repercusión en la opinión pública. Apostamos a la racionalidad, a pedirle a los dirigentes que piensen un poco en la gente, que abandonen a veces sus políticas o principios cuando las urgencias de la gente están a flor de piel", sostuvo, en diálogo con Nicolás Yacoy.

El analista detalló que este hecho inédito "tiene sus efectos: desde el cobro de impuestos, el otorgamiento de visas y otros programas sociales como la atención médica a los veteranos. No es que solamente se paran algunos servicios, se para el funcionamiento del Estado, queda congelado".