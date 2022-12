Piden que intervengan el Gobierno y la Justicia en el reclamo

Un grupo de personas protestó esta mañana en la sede la empresa constructora Grandi, para reclamar que se les entreguen departamentos que habrían comprado hace más de una década, sin tener respuestas hasta el momento. “Lamentablemente tuvimos que volver porque no hay acuerdo con Miguel de la Cruz Grandi. Nosotros somos damnificados que compramos departamentos hace 12 años y no nos los entregó. En la última marcha que hicimos él trató de citarnos y querer arreglar, pero solo lo hizo con algunos por ‘chauchas y palitos’. O sea, si vos no tenés qué entregarle no arreglás, si tenés dos departamentos te entrega uno y si tenés uno te paga la mitad. Como estamos cansados de esta lucha venimos a pedirle a la Justicia que nos ayude, que nos dé una mano y también al Gobierno. Nosotros también somos ciudadanos, votantes y desde hace tiempo no podemos conseguir una ayuda para que lo obliguen a este señor a cumplir con lo que prometió en su momento”, se quejó Graciela Caram, una de las damnificadas.

