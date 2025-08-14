Piden que el Gobierno nacional intervenga Formosa

Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas y convencional constituyente formoseño por La Libertad Avanza, justificó el retiro definitivo de su espacio de esa instancia de reforma constitucional al denunciar un "procedimiento viciado" y consideró que “el Gobierno Nacional debería intervenir la provincia”.

“Como bloque opositor íbamos a aportar ideas, mejorar las propuestas, tenemos un bloque de gente muy instruida que podía sumar mucho, y lamentablemente hoy la Constituyente de la provincia ha perdido jerarquía”, dijo el convencional en diálogo con el programa Viva la Pepa de Radio Nacional.

“La denuncia está planteada ante el Gobierno Nacional, Formosa está dentro de la Argentina, no es un territorio aislado, por eso tiene que intervenir la provincia. Hay argumentos de sobra, acá no tenemos justicia, porque la maneja el gobernador Gildo Insfrán, no hay división de poderes”, agregó.

En ese sentido, dijo también que “Insfrán decide armar causas judiciales sobre aquellas personas que no están alineadas a su modelo de gobierno” y que “Venezuela quedó chica al lado de esto, comparada con Formosa”.