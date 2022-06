Piden la presencia policial permanente a la salida de los locales bailables

Por estos días se conoció el reclamo de vecinos de nuestra ciudad por los constantes disturbios que se producen en las inmediaciones de la AV. San Martín y 25 de Mayo, lugar donde funciona el local bailable Maldito Ibiza.

Dada la repercusión que tuvo la última gresca que terminó con dos jóvenes internados, la protesta ante las autoridades de los vecinos y los controles policiales que se hicieron durante este fin de semana; el gremio que nucléa a los trabajadores de la seguridad, SUTCAPRA fijó su postura respecto de esta problamática.

Raúl Bombares, Secretario General del gremio, sostuvo en Radio Nacional que "estos controles son una medida efectiva y, obviamente, nosotros pedimos que se sostenga en el tiempo y que no sea solamente un fin de semana, para luego olvidarnos de la problemática de seguridad que tiene la provincia; durante los fines de semana. Ojalá tenga continuidad la presencia policial fuera de los eventos, porque eso es lo que pedimos, lo que solicitamos y lo que necesitamos”.

También aclaró que "nostros estamos preocupados por que dentro de ese establecimiento tenemos unos 35/40 compañeros que prestan servicios durante los fines de semana", y agregó que "estamos de acuerdo en que el Concejo Deliberante intevenga para dar soluciones pero que sea beneficioso para todos; entendiendo que si el comercio está habilitado es por que cumple con todos los requisitos", sostuvo Bombares.

Finalmente, Raúl Bombares insistió en manifestar que “la idea es que la policía no deje de controlar, no solamente los espacios habilitados por el Municipio sino también las denuncias telefónicas. Desde nuestra organización sindical también hacemos denuncias, con presencia en las comisarías para advertir que hay algún evento que no corresponde, que es ilegal y que no tiene las medidas de seguridad, ni las sanitarias correspondientes”.