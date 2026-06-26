Piden la detención de Martín Insaurralde por la causa de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El fiscal Sergio Mola pidió la detención del ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La investigación tomó un fuerte impulso tras la reciente difusión de un video perteneciente a Jésica Cirio, ex pareja de Insaurralde, donde se ven varios fajos de dólares en un vestidor.

El expediente se originó en septiembre de 2023, tras las imágenes del ex funcionario a bordo del yate 'Bandido' junto a la modelo Sofía Clerici durante un viaje por el Mediterráneo, episodio que derivó en su renuncia a la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y en el avance de la pesquisa judicial.

Ahora, el pedido formulado por el fiscal deberá ser analizado por el juez de la causa, Luis Armella, quien resolverá si hace lugar o no a la solicitud de detención del exfuncionario.

Hace cuatro días atrás, la Justicia allanó dos domicilios de Cirio y su expareja Elías Piccirillo, tras conocerse el video de los dólares dentro de bolsas plásticas transparentes.

El fiscal Mola solicitó un peritaje técnico sobre las imágenes de Cirio, que se difundieron el pasado fin de semana, para confirmar el monto de dinero que aparece en las imágenes.

Luego de los allanamientos en sus propiedades, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia y los peritos informáticos analizaron el dispositivo para intentar extraer los metadatos de los archivos originales, y así confirmar la fecha exacta de grabación y la procedencia de los mismos.

Por otra parte, y por medio de un descargo público, Cirio afirmó que los fondos provienen de su actividad privada desde los 18 años y, además, indicó que el material audiovisual sufrió "manipulaciones digitales" y que también ella misma sufre intentos de extorsión con esas imágenes desde hace más de un año.