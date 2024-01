Piden intensificar los cuidados por salmonella

Desde Bromatologia Municipal, difunden pautas para prevenir la enfermedad trasmitida por salmonella. La desinfección de frutas y verduras, es de suma importancia para eliminar bacterias. Elisa Gaso, Administradora del área mencionada compartió importantes pautas de cuidado para garantizar un verano seguro y prevenir enfermedades

“Lo importante es saber que tenemos que prestar atención en los hábitos en como comemos nuestros alimentos. Mayonesa casera, no lavar los huevos para guardar, lavar la verdura, no lavar la carne. No comprar alimentos que no sean seguros o de lugares no habilitados. Evitar dejar los alimentos fuera de la heladera, por mas de una hora”, como algunas pautas dijo Gaso.

Agregó que la salmonelosis, causada por la bacteria salmonella se manifiesta a través de síntomas como: fiebre, cefalea. diarrea, vómitos y dolor abdominal y ante cualquiera de ellos se debe acudir rápidamente al medico y no esperar.

“Se reporto un caso de salmonella en Catamarca de una persona que vino de Salta, pero no es para tener miedo sino para ajustar la prevención”, manifestó Gaso.

Programa: Mañanas Refrescantes

Conduce: Roxana Sarmiento

Producción: Rosana Orquera

Redacción: Roxana Sarmiento