Piden informes sobre dispositivos provinciales de violencia institucional

Julieta Katcoff, diputada provincial del Frente de Izquierda y los trabajadores, se refirió al pedido de informes que presentó su bloque, para que el gobierno provincial explique como está dando cumplimiento a lo que dice la ley 2786, una norma que ya tiene más de 10 años.

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Katcoff explicó que "esto surge tras los últimos hechos denunciados en la provincia, que han puesto de manifiesto mucha preocupación por las situaciones de violencia institucional y laboral por las que atraviesan cientos de mujeres, que ha tomado mucho relieve a partir de que los denunciados como quienes habrían perpetrado este tipo de violencia.

En la provincia está la ley 2786 que contempla todas aquellas expresiones que no tienen que ver con lo familiar, o sea que incluye violencia mediática, institucional, laboral, en los ámbitos de salud, etc. Esta norma preveía una serie de lineamientos para abordar, prevenir y desplegar acciones tendientes a paliar y morigerar este tipo de situaciones. La verdad es que hace 10 años fue sancionada y, hasta ahora, no tenemos información sobre que se ha hecho para que de verdad se implemente.