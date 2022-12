Piden incorporar nuevas pruebas en el juicio por las compras directas

El juicio por las compras directas en salud, paso a un nuevo cuarto intermedio. Al respecto, Carlos Rosales Vera, Abogado del ex Ministro Pablo Doro, en diálogo con la prensa expresó: “El tribunal paso a un cuarto intermedio hasta el próximo día lunes, donde va a resolver unos planteos que hizo la defensa del señor Brandan y un planteo, que también formuló la defensa de las otras dos personas imputadas. En mi caso que represento al señor Pablo Doro, he pedido la incorporación de un fallo del tribunal de cuentas que es del año 2013, que no estaba incorporado en el expediente entiendo que por una cuestión de carácter procesal”.

Respecto al pedido que realizó, el letrado explicó: “Solicite en función del Art. 395 del Código Procesal-Penal, que me habilita a esta circunstancia, que sea incorporada la prueba para que sea evaluada. Donde además para nosotros tiene particular relevancia, porque es una prueba que el Tribunal de Cuentas, en un fallo concretamente dice que no cabe responsabilidad penal para ninguno de los 4 imputados”.