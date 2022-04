Piden impugnación de la absolución a los "hijos del poder" en Chubut

Este lunes a las 13 horas en la Casa del Chubut en Buenos Aires convocan a colectivas feministas a concentrar para visibilizar la absolución a los hijos del poder que hoy fue impugnada por la defensa de la sobreviviente en la representación de la doctora Verónica Heredia. El planteo es acompañado por la Fiscalía.

La doctora Heredia argumentó la impugnación y apuntó al mal accionar de las juezas Karina Breckle, Marcela Pérez y Maria Laura Martini por la absolución Luciano Mallemaci, Ezequiel Quintana y Leandro del Villar. “Impugnamos la sentencia dictada el 28 de marzo de 2022 porque las juezas han renunciado de manera consciente a la verdad y esto es incompatible con el servicio de justicia, han sustentado sus votos para absolver a los tres imputados en testimonios calificados por ellas como: mendaces, reticentes, faltos de verdad, susceptibles de investigación por falso testimonio. Omitieron expedirse sobre la comprobada conducta procesal de uno de los imputados calificable como mínimo de mala fe , quien dio información falsa para que se realicé la pericia desacreditando a la sobreviviente”.

Heredia consideró que las juezas eligieron poner en duda a la víctima y con ese gesto se invalida todas las potenciales denuncias que se pretendan hacer cuando las violaciones fueron años atrás. “Las juezas culpan a la víctima de su abuso, con eufemismos sostienen que no es que digan que consintió pero afirman que no se probó que no consintió. Para ello indican que necesitan con precisión conocer el grado de alcohol o drogas que tenía en septiembre de 2012, omitiendo el dato que la denuncia se hizo 7 años después, así las juezas afirman que si no tenés un examen bioquímico que constate alcohol y drogas, en grados suficientes para que entiendan que no pudiste consentir entonces abstenete de denunciar abuso sexual”.

