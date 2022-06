Piden apoyo para el Merendero Niños Felices que sufrió voraz incendio

DESCARGAR

Durante el programa Muchas Gracias, Carolina Quiroga, Ariel Robert y Emilio Vera Da Souza dialogaron con Romina Carrizo, quien explicó que es la fundadora del Merendero Niños Felices donde se alimentan alrededor de 200 personas.

“Hay mucha necesidad en la zona”, aseguró, refiriéndose al Barrio Sol y Sierra de Godoy Cruz. “Donde se alimentan personas de los puestos, gente sin recursos, que no cobran planes sociales”, explicó.

“Somos 14 compañeros que juntamos lo que teníamos para cocinar algo y más que nada que los niños tuvieran algo para comer” dos veces por semana, afirmó Romina quien también contó que “teníamos una ropero comunitario que también perdimos. Se prendió fuego todo”.

Afortunadamente “bastante gente se ha arrimado a ayudarnos, y los noticieros y radios vinieron a ver cómo estamos”, aclaró Romina. Está ubicado en la calle Segundo Sombra, en el Barrio Sol y Sierra. “La municipalidad me trajo unos colchones y hace tres meses me dieron el techo y me dijeron que no me pueden ayudar porque ya lo habían hecho”.

Finalmente, Carrizo dio su número telefónico 2612168384 para recibir donaciones que le permita continuar con su tarea solidaria y volver a levantar su hogar.

