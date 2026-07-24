Pichu Straneo brilla en Anastasia: "Quería hacer una comedia musical"

Anastasia, el musical se convirtió en una de las propuestas más destacadas de la cartelera porteña durante las vacaciones de invierno. Con funciones los martes y miércoles a las 18 y una función especial los domingos a las 11 de la mañana en el Teatro Astral, la producción combina una historia clásica, una puesta de gran escala y una experiencia inmersiva que cautiva a espectadores de todas las edades.

Pichu Straneo, actor que interpreta a Vlad en la obra, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó el desafío artístico que representa formar parte de una producción de estas características. "Fue una propuesta hermosa, hace un tiempo que quería hacer una comedia musical. Es hermoso hacer Anastasia, es lo más parecido a Broadway", destacó.

Basado en el musical de Broadway inspirado en la leyenda de la gran duquesa Anastasia Romanov, el espectáculo sigue la historia de Anya, una joven que emprende un viaje para descubrir su verdadera identidad. La trama combina romance, misterio y aventura en un recorrido que atraviesa la Rusia posterior a la revolución y el París de los años veinte.

Uno de los aspectos más impactantes de la puesta es su despliegue visual. La producción cuenta con más de 150 cambios completos de vestuario diseñados por Stella Maris Müller y confeccionados con la participación de sastres vinculados al Teatro Colón y al Teatro Argentino de La Plata. A ello se suman más de 50 pelucas realizadas artesanalmente, además de sombreros, tocados, botas y piezas especialmente creadas para recrear la atmósfera de la época.

La propuesta también incorpora una experiencia sensorial innovadora. A través de la fragancia exclusiva denominada #Authentique, desarrollada especialmente para el espectáculo, determinados momentos de la obra son acompañados por estímulos olfativos que buscan profundizar la inmersión del público en la historia.

El elenco está encabezado por Minerva Casero en el papel de Anya, junto a Iñaki Aldao como Dimitri, Agustín Iannone como Gleb, Carolina Mainero como Lily y Pichu Straneo como Vlad, uno de los personajes más carismáticos y queridos por el público.

Con una combinación de grandes interpretaciones, escenografía, música y tecnología, Anastasia se posiciona entre las producciones más ambiciosas de la temporada teatral. La obra continúa presentándose en el Teatro Astral, ubicado en Avenida Corrientes 1639, con entradas disponibles a través de Plateanet y en la boletería de la sala.