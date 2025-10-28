"Piazzolla Profundo", relectura de la revolución del tango

En la emisión en Español de RAE, conducida por Juan Sixto, nos visitó la actriz y cantante Karina D´Arino, quien presentó su nuevo proyecto “Piazzolla Profundo”, junto al Colectivo de Improvisación C.I.Tango.

Este innovador trabajo musical propone una relectura del universo de Astor Piazzolla, buscando —a partir de la improvisación— deconstruir sus composiciones para narrarlas desde una mirada distinta, más libre y contemporánea.

Durante la entrevista, D´Arino compartió detalles de esta experiencia artística que une el tango, la experimentación sonora y la fuerza interpretativa de Piazzolla.

El proyecto, que comenzó a desarrollarse en los últimos años, inicia 2025 con el lanzamiento de su segundo sencillo, “Vuelvo al Sur”, grabado en Estudio Doctor F, Buenos Aires, en la etapa final de producción del disco.

El año culminará con la presentación del álbum “Piazzolla Profundo”, el 2 de noviembre de 2025 en La Carbonera, en el barrio de San Telmo, Buenos Aires.