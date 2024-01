Peter Deantoni, el histórico mánager recuerda anécdotas de leyendas del rock

Desde Pappo, Los Abuelos de la Nada, Nito Mestre o Vox Dei, a Frank Sinatra, Los Rolling Stones, B. B. King, Rod Stewart o The Police, entre decenas de figuras locales e internacionales, han contado en algún momento de sus carreras con los servicios de Peter Deantoni, histórico mánager pero fundamentalmente un auténtico "todoterreno" en el mundillo musical, quien ha decidido volcar apenas unas pequeñas dosis del anecdotario acumulado en más de 50 años en la ruta del rock en su flamante libro "De la A a la Z".

“Me encontré con Nacho, el dueño de editorial Planeta, en la presentación del libro de Vitico. Ahí le comenté que tenía terminado mi libro y me dijo que no iban a sacar –de momento- publicaciones de rock. Después vi a dos o tres editores más, pero no cuadraban con mis expectativas. Entonces decidí poner yo el dinero y hacerlo como quería. De hecho, elegí el papel que se llama blanco hueso y el arte de tapa lo hizo Flor Nicoletti. Empezamos a darle forma con Agustín Soria, un genio total a la hora de investigar las fechas y averiguar hasta los precios de las entradas. Ya se acabó la primera edición y estoy en vías de hacer una segunda, a pesar de los aumentos”, señaló.

El ejemplar se puede conseguir escribiendo por privado al Facebook del autor y se envían a todo el territorio argentino.

Asimismo, Deantoni revivió la histórica hazaña de "haber traido" a Frank Sinatra a la Argentina en agosto de 1981, luego de hablar con su manager y de preparar el Luna Park a los gustos y necesidades del cantante y actor estadounidense y repasó su pasado detrás de las bandas más importantes del rock nacional.