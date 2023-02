“Perú no puede seguir con la constitución de Fujimori”

La coordinadora de Perú Libre, partido del presidente Castillo, e integrante de la Mesa Nacional de Trabajadoras Migrantes de la CTA , analizó la situación política del Perú: “cada día esto continuará y se agravará si no se escucha al pueblo. Para analizar esta situación habría que ir hacia atrás pues es el resultado de muchos años en los que el pueblo peruano no es el destinatario de políticas que lo beneficie, hay dos clases, los ricos y los pobres, sin medias tintas. Hoy nos encontramos con muchas trabas y cualquier persona que no esté de acuerdo cono lo que dice la derecha neoliberal, es terrorista, hay una ley al respecto y se aplica. Ya tenemos más de 60 muertos, en el Congreso hay un evidente racismo y no se puede avanzar en nada. La presidenta Dina Boluarte puso al ejército en la

calle, que no usa perdigones, todo esto a pesar de los reclamos internacionales que llaman al diálogo, no hay respuesta y el gobierno sale a matar. Todo esto ya sucedió en Bolivia, también en Argentina con el atentado a Cristina, es decir se trata de la derecha que no se resigna a perder privilegios en toda la región. En Perú somos marrones, morochos, pero nos quieren hacer creer que cuando nos miramos en el espejo tenemos ojos azules. El pueblo no puede llegar a lugares de decisión y eso se demuestra con las movilizaciones en las calles. La única solución a esto es que la presidenta renuncie, que se llame a elecciones, a una asamblea constituyente, no podemos seguir con la constitución de Fujimori, que avala el terrorismo de Estado, hicieron todo lo que hicieron

pero hay que saber que en el 2024 se terminará todo esto”, dijo la militante política.

