Persisten las dudas del incendio en la ex Estación Noroeste

La titular de la ONG Parque Norte, Olga Pronsato, dijo que “no puedo creer que haya desaparecido esa estación tan hermosa… tanto tiempo que la hemos cuidado”.

El lunes pasado un incendio destruyó la ex Estación Noroeste de trenes de Blandengues y Sixto Laspiur y en los vecinos existen dudas de cómo se produjo además de manifestarse en contra de la decisión de la Municipalidad de derribar las instalaciones.

-Fue todo muy rápido… y a nosotros nos llevó años que nos sacaran una pared –agregó Olga.

También te puede interesar: "Ojalá no haya sido intencional"

La vecina de la ex Estación Noroeste entiende que “fue una excusa” el argumento usado por la Comuna de que el informe de Bomberos aconsejaba derribar las instalaciones por riesgo de vida para quienes asistieran al lugar.

También cuestionó la versión de que el incendio se inició por un cortocircuito en un tablero ubicado en el frente de la exestación.

También te pueden interesar: "Nos pasaron por arriba como la topadora"

-No hay actividad ¿Cómo no vamos a dudar? No había gente a esa hora. El fuego empezó en el patio de atrás –aseguró Pronsato.

En otro pasaje de la nota contó detalles de la reunión que tuvieron con el presidente de Olimpo, Alfredo Dagna, quien -según lo dicho por Olga- está interesado en las tierras que ocupaba la exestación y se quejó de la actitud de la Policía en el cuidado de los materiales que quedaron en el lugar tras el incendio.

Pasado mañana en el predio de Sixto Laspiur y Blandengues se hará un encuentro de actividades artísticas en pos de que la población tome conciencia de la importancia de ese patrimonio cultural y de que se recupere la ex Estación Noroeste.

Escuchá la nota completa:

DESCARGAR

Programa: “La mañana de Nacional”

Conductoras: Silvia Tonellotto y Virginia Calzada Frache

Producción: Lucas Castillo

Página web: Maximiliano Palou

Columnista: Marcelo Dunetz (Deportes)

Días de emisión: de lunes a viernes de 9 a 12