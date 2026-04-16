Perojo: “El fondo de cese laboral no implicaría un mayor costo para las empresas”

El contador público y cofundador de PMP Contabilidad y Consultoría, Juan Pablo Perojo, analizó el alcance del fondo de asistencia laboral previsto en la reforma laboral y su impacto en las empresas.En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional, explicó que el esquema, actualmente en suspenso por cuestiones judiciales, introduce un cambio en la forma de afrontar las indemnizaciones.

“Es un fondo del empleador que cubre las indemnizaciones por despido, pero con una lógica distinta a la que se conoce hasta ahora”, señaló.

Perojo destacó que, según el relevamiento realizado por la consultora, la implementación no implicaría un aumento de costos para las compañías.

“En la mayoría de los casos no representa un mayor costo, porque el aporte se compensa con contribuciones al sistema previsional”, afirmó.

En ese sentido, detalló que las pymes aportarían un 2,5% y las grandes empresas un 1%, montos que se redireccionan dentro de la estructura de cargas existentes.

“Financieramente, el empleador pasa de tener un posible pasivo a contar con un activo que se va acumulando”, explicó.

Además, remarcó que el fondo sería administrado por entidades financieras y que el empleador dejaría de aportar una vez alcanzado el monto necesario para cubrir eventuales desvinculaciones.

El especialista subrayó que la herramienta puede resultar especialmente útil para las pequeñas y medianas empresas.

“Permite anticipar y ordenar un costo que muchas veces no estaba previsto”, indicó.

Por último, señaló que, más allá de su implementación, será clave la comunicación y comprensión del sistema.

“También le da mayor previsibilidad al trabajador, porque hay un respaldo concreto ante una eventual desvinculación”, concluyó.