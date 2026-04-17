Periodismo y contenidos musicales son el factor común en toda la programación

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del

En esta ocasión, se aboca al año 2000 y 2001 donde todos los programas de la emisora pública incluyen periodismo y contenidos musicales.

En ese marco, el Auditorio Mayor, en el edificio de Maipú 555, es epicentro de eventos culturales diversos, de rock, con presencia de conjuntos de folklore y de danzas; proyección de videos y documentales incluso charlas abiertas.

En 2001, en tanto, Radio Nacional junto con ATC y la Agencia Télam pasa a integrar el Sistema Nacional de Medios Públicos.