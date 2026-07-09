Perdió a su familia en el terremoto de Venezuela y siguió ayudando a otros: "No hay tiempo para llorar, nos necesitan"

A más de dos semanas del devastador terremoto que golpeó a Venezuela, continúan apareciendo historias que reflejan el impacto humano de la tragedia. Entre ellas se encuentra la de Cristian Rebolledo, un voluntario de la localidad costera de Tanaguarenas que, tras perder a su hija y a sus tres nietos bajo los escombros, decidió permanecer en la zona de desastre para colaborar en las tareas de búsqueda y asistencia a otras familias afectadas.

Cristian Rebolledo dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y relató cómo atraviesa estos días marcados por el dolor y la solidaridad. En ese contexto, destacó la importancia de la ayuda mutua entre vecinos y el compromiso de quienes continúan trabajando para asistir a las víctimas de una de las mayores catástrofes que recuerda la región.

"Inicié las labores de búsqueda de manera independiente. Saqué a muchas personas con vida, familiares de otras personas, hasta que encontré el cuerpo sin vida de mi hija y de mi dos nietos pequeños", relató.

Rebolledo se convirtió en una de las figuras más conmovedoras de la emergencia luego de que trascendiera que él mismo había recuperado de entre los escombros los cuerpos de su hija y de sus nietos, Isabela y Mati. Pese a la magnitud de la pérdida, decidió continuar colaborando en las tareas de rescate junto a otros voluntarios porque todavía había vecinos, amigos y conocidos que necesitaban ayuda.

"Perdí a mi hija, mis tres nietos, mi yerno yerno, a cuatro sobrinos y a tres hijos de mis sobrinos", dijo; al tiempo que manifestó: "No hay tiempo para llorar, hay personas todavía con vida que nos necesitan".

La historia tuvo una fuerte repercusión en Venezuela y en distintos países de la región, donde fue interpretada como un símbolo de la solidaridad que surgió en las zonas afectadas por el terremoto. En numerosos sectores de La Guaira, especialmente durante las primeras horas posteriores al desastre, fueron los propios habitantes quienes iniciaron las tareas de búsqueda y asistencia mientras llegaban los equipos especializados.