Perdidos y sin rumbo

Por Sergio Zarratea

La derrota en el clásico ante Huracán era la gota que faltaba a un pésimo momento del club. San Lorenzo vive una incertidumbre generalizada respecto a absolutamente todo. Una deuda de más de 60 millones de dólares, actualmente inhibido para incorporar por la FIFA, la dirigencia cree que si abona los casi 2 millones de dólares levanta la sanción, pero de ¿donde lo saca?, sin DT y sin reemplazo a la vista, con un equipo que no importa si mejora o no dentro de la cancha, pierde casi siempre.

Inmediatamente de la salida de Paolo Montero la CD se jugó por Hernán Crespo, quien dijo que no. Mismo camino para Gabriel Heinze quien no tiene intención de volver al país. Algunos pensaron en Ruben Cousillas, ayudante del Ingeniero Pellegrini pero como ya varias veces dijo que no, decidieron descartarlo, al menos por ahora. Ofrecieron a Javier Sanguinetti quien acaba de dejar Banfield pero no termina de conformar.

Entonces ¿Quien se hace cargo del equipo? la idea es que Monarriz y Di Leo sigan hasta diciembre, pero para eso necesitan sumar algunos resultados. Mientras se piensa en Luis Zubeldia, si es que no renueva en Lanús, algunos creen que Javier Mascherano, quien sonó en Racing, podría ser una opción. Ambos hasta diciembre no podrían asumir. En las últimas horas ofrecieron al Uruguayo, Pablo Repetto. Ex entrenador de Independiente del Valle y Liga de Quito. El mismo se suma como una posibilidad más que será evaluada.