Perché il 20 giugno è un giorno festivo in Argentina?

In questa data si celebra e onora la bandiera argentina e si commemora il suo creatore, Manuel Belgrano, deceduto quel giorno nel 1820, nella città di Buenos Aires. La bandiera fu creata da Belgrano per identificare le truppe che lottavano contro l'esercito del re di Spagna, nel quadro delle lotte per l'indipendenza di questi territori del Sudamerica. Belgrano diede l'ordine di creare una bandiera "bianca e azzurra" con il sole Inca in mezzo, che rappresenta fin d'allora le bandiere di guerra dell'Argentina. Il 27 febbraio 1812, Belgrano issò quella che sarebbe stata fin d'allora la bandiera nazionale, sulle rive del fiume Paraná, nell'attuale città di Rosario, nel centro-est del paese. Belgrano fu uno dei più rilevanti economisti argentini, apripista del giornalismo nazionale, promotore dell'educazione popolare, l'industria nazionale e la giustizia sociale. Per quanto riguarda le sue idee per il nuovo paese, Belgrano si riferì alla necessaria integrazione degli indigeni, degli afrodiscendenti schiavizzati, quale parte essenziale della nascente società liberata dalla Spagna.

Belgrano morì povero e dimenticato. Aveva investito tutti i suoi soldi nel finanziamento delle truppe per la guerra dell'indipendenza.