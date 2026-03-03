ENTREVISTA A JORGE FRANCHELLA

03/03/2026

Pequeños hábitos para cuidar la salud del corazón

Para cuidar la salud del corazón es fundamental adoptar pequeñas acciones diarias que, acumuladas, reducen significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sobre este tema, el médico deportólogo y cardiólogo, director del programa de actividad física para la salud y el deporte del Hospital de Clínicas, Jorge Franchella, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "es un buen consejo comenzar el día tomando un vaso de agua, mirar la luz y hacer algunos ejercicios de estiramiento".

 

Franchella, además, destacó que "no basta con ir al gimnasio una hora; es vital mantenerse activo durante todo el día para evitar los riesgos del comportamiento sedentario". El especialista también resaltó la importancia de hidratarse permanentemente.

 

 

 