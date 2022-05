En comunicación con Nacional Córdoba, Claudio Boada de la Unión de usuarios y Consumidores, al ser consultado sobre el aumento de tarifas y la marcha de las audiencias, destacó que “en la audiencia de hoy no había tantos inscriptos, un poco también por efecto resignación, escaso tiempo y además no es vinculante.”

Señaló asimismo: “las audiencias han sido virtuales, se prevee un promedio de reajuste del 17 % en electricidad y un 21 % de gas, y que son aumentos que golpean el bolsillo.”

En su mayoría, entre los asistentes, “la gente ha dicho que la situación general de inflación plantea que no hay margen para pagar incremento de tarifas” Sin embargo consideró que “pensar en la segmentación es llevar un poquito de equidad y justicia.”

Claudio Boada, es abogado, y Presidente de Unión de usuarios y Consumidores. Director Alterno FASE Ferrocarriles Argentinos SE en representación de los usuarios.

Unión de usuarios y Consumidores es una organización No Gubernamental de defensa de usuarixs y consumidores en Argentina.

