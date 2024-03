PELIGRA EL CIERRE DE LA ESCUELA DE IDIOMAS

Desde la Secretaria de Gestión del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy informaron a docentes de las escuelas de idiomas en todo el territorio jujeño, la reducción del 85 % de los cargos docentes adoptando la continuidad con modalidad virtual con adolescentes que estén próximos a finalizar el trayecto. Esto implicaría prácticamente el cierre, que hace 4 años desempaña un papel fundamental con las enseñanzas de inglés, francés, portugués, quechua y guaraní a niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Los docentes expresaron que: “comenzó esta lucha en toda la provincia en todos los centros, padres están comunicando con nosotros que van apoyar la lucha. Vamos a recolectar firmas por iniciativa por los propios padres, que no quieren el cierre de la Escuela de Idiomas, que no cuentan con recursos para pagar un Instituto privado.” También docentes de La Quiaca recolectan firmas en la escuela Domitila Choléele, al respeto dialogaron “distintos puntos estamos haciendo fuerza por el no cierre de la Escuela de Idiomas, porque consideramos que es una parte esencial para la educación como también creemos que es una fuente laboral para nosotros, resaltamos que es muy importante para los niños y es una fuente de saber esencial.” Enfatizaban docentes jujeños.