Pelados con barba y virales: 120 hombres se reunieron en un cine y fue furor en redes

Córdoba fue el escenario de un insólito encuentro que no tardó en viralizarse en las redes sociales. Un grupo de 120 hombres pelados y con barba se reunió en el centro comercial Paseo del Jockey de la capital provincial con un curioso objetivo: “farmear calva”. Java Pez, es influencer gastronómico y contó cómo se dio este evento por Radio Nacional.

"Esta movida empezó hace un año, se me ocurrió juntar 10 por una acción que tenía, y de a poco vamos subiendo el número. Esta vez llegamos a una sala de cine que inauguraba con 120 butacas en Córdoba y la idea fue llenarla con 120 pelados con barbas", contó. "Nos pareció divertido y es raro ver tantos pelados juntos, la imagen desde atrás es como dos o tres maples de huevos", agregó.