Peinados tirantes: ¿su uso frecuente puede hacer que el pelo se caiga?

Los rodetes perfectos, las trenzas ajustadas y otros peinados que están de moda ¿pueden dañar el pelo o provocar que se caiga?. Sobre este tema dio recomendaciones el médico dermatólogo Andrés Politi, en el programa de Diego Ramos por Radio Nacional.
"Los peinados tirantes, rodetes y colitas muy apretadas, hacen que el pelo se caiga por tracción. Pasa también cuando una persona tiene pelo largo y pasa un peine fino y eso arranca el pelo. O con brushing muy lacios, cuando tira, aflojan los pelos. No es saludable, porque el cabello no está pensado para ser tironeado", explicó.
Politi también advirtió que las gomitas muy apretadas "cortan el pelo". "No se debe apretar mucho", agregó. "Cualquier forma de tratar el pelo de manera suave, está bien. Tampoco aconsejó que al utilizar el secador de pelo se lo haga desde muy cerca porque puede dañarlo.
Etiquetas: Andrés Politi, caída del pelo, pelos tirantes, Radio Nacional, rodetes