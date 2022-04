Pehuajó: Zurro se enojó con quienes tiran basura en lugares prohibidos

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, le reclamó a los vecinos que tiraron basura en lugares que no se debe: “¿Cuántas veces quieren que se los diga? Miren lo que es acá afuera. No puede ser”.

“¿O pienso que están tan odiosos con su vida, tan enojados con este gobierno que progresa, que lo hacen a propósito? No me lo hacen a mí, se lo hacen a la gente de Pehuajó. Basta, eh. Me tienen recontra re podrido con esto”, exclamó el funcionario en un video donde se mostraban los residuos.

En diálogo con Radio Nacional, Zurro reconoció su enojo y que sucedió porque “se dieron varias circunstancias”. En ese sentido, agregó: “Yo ya pienso que es una cuestión política”.

Pase lo que pase, lunes a viernes de 7.00 a 9.00

Con Darío Villarruel y Romina Calderaro.