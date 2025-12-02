Pedro Urruchurtu: “Venezuela está secuestrada por un cartel, estamos listos para recuperarla”

Pedro Urruchurtu es politólogo y Director de Relaciones Internacionales de la Oficina de María Corina Machado.
En diálogo con Nicolás Yacoy habló de la situación que se vive en Venezuela y de los movimientos que viene llevando adelante Estados Unidos en buscas de remover a Nicolás Maduro.
“Estamos enfocados en lograr la transición a la democracia y la libertad, desmantelando una estructura criminal a la cual le ha llegado la hora de dejar el poder”.
“María Corina Machado continúa liderando este proceso dentro de Venezuela en la clandestinidad”
“Acá hay una decisión de Estados Unidos, nosotros no tenemos nada que ver, sólo denunciamos que Venezuela está secuestrada por un régimen criminal y EEUU ha decidido intervenir”
“Nosotros tenemos claro que cualquier negociación tendrá éxito si no es la fuerza la que presiona para que Maduro deje el poder, se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo y se libere al pueblo venezolano”.
Etiquetas: María Corina Machado, Nicolás Yacoy, Pedro Urruchurtu, Venezuela, Viva la pepa