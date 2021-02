Pedro Peretti: “La Mesa de Enlace es la sucursal política de Cambiemos”

Darío Villarruel dialogó con Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria sobre la situación del campo y las decisiones del Gobierno y la Mesa de Enlace. Señaló que “Argentina está dominada por monopolios agroalimentarios que tienen una mano en el cuello de la democracia”.

“La Mesa de Enlace es la sucursal política de Cambiemos. No tiene ninguna reflexión, está jugando solamente un papel político”, aseguró Peretti por Radio Nacional. “Trabaja en función de las elecciones de octubre, no es la misma Mesa de Enlace del 2008”, agregó el ex federación Agraria.

Por otro lado, dijo que “hace falta decisión política. Hay que discutir el modelo de producción agropecuaria porque la Argentina está dominada por monopolios”, remarcó.